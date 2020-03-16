"Вечно молодыми". Dj Nana выпустила трек. Аудио

Украинская исполнительница Dj Nana, участница шоу "Танцы со звездами 5" на "1+1" на своем YouTube-канале презентовала песню "Вечно молодыми". "Песня "Вечно молодыми" – это гимн людей всех возрастов. Dj Nana уверена, что неважно, 20 тебе или 30, студент ты или офисный работник в погоне за успехом, можно потерять себя в каменных джунглях города, будучи в любом возрасте", – говорится в описании трека. По словам певицы, "Вечно молодыми" – это призыв к свободному состоянию души. Dj Nana призналась, что ее нынешнее эмоциональное состояние на все сто процентов переплетается с текстом песни. Автор песни – Руслан Квинта.
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