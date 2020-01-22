"Ухожу". Ани Лорак и Миша Марвин презентовали дуэтную песню. Аудио
Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак и российский певец Миша Марвин презентовали песню "Ухожу". Аудио разместили на канале Ани Лорак в YouTube. "Мы дарим вам невероятно красивую, душевную песню о любви. Пусть эта правдивая история согреет ваши сердца", – прокомментировала премьеру певица на своей странице в Instagram.
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