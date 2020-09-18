"Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
Украинская певица Даша Астафьева на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Белая рубашка". Съемки ролика проходили в Исландии. Как таковой сюжет клипа отсутствует. Певица прогуливается на фоне северных пейзажей. Она предстает в нескольких образах: темном закрытом платье, бежевом сарафане, надетом поверх прозрачного топа и кремовом платье с открытой спиной. "Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко. Я лежу и прикасаюсь щекой к белой ткани. Ты знаешь, я скучаю", – поется в треке.
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