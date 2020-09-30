Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками

Украинская певица и модель Даша Астафьева нарисовала картину в стиле гиперреализма.

Украинская певица и модель Даша Астафьева показала завершающий этап работы над картиной. Она нарисовала девушку с оголенной грудью и темными сосками. Видео певица разместила в Instagram.

"Новое любимое произведение нашего искусства", – написала она.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.