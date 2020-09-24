Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2020
 
Новости

"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма

Украинская певица и модель Даша Астафьева нарисовала девушку, держащую в зубах лед.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Астафьева проявила способности художника
Астафьева проявила способности художника
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица и модель Даша Астафьева показала свою картину, написанную в стиле гиперреализма. Фото картины и видеозапись, снятую в процессе работы над ней, певица разместила в Instagram.

Певица отметила, что использовала холст и масляные краски.

На картине запечатлена девушка, держащая в зубах лед.

"Боже мой, какая вкусная картина", – написала подписчица kamchatka888.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Теги: живопись, картина, Даша Астафьева, певица, модель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос
Владимир ПОПОВ
  Кох: Политическое будущее Навального зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет
  Кох: Политическое будущее Навального зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет
Алеся БАЦМАН
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновляется
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновляется
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
"Больше мусолить эту тему не буду". 25-летняя Grosu заявила, что после развода жизнь не заканчивается
"Больше мусолить эту тему не буду". 25-летняя Grosu заявила, что после развода жизнь не заканчивается
Арзуманян рассказал, почему его жена вынуждена была сделать три аборта
Арзуманян рассказал, почему его жена вынуждена была сделать три аборта
  "Ти мій". Ассия Ахат записала кавер-версию хита Билык. Аудио
  "Ти мій". Ассия Ахат записала кавер-версию хита Билык. Аудио
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма
"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма
  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"
  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"
Волочкова заявила, что ее 15-летняя дочь живет взрослой жизнью
Волочкова заявила, что ее 15-летняя дочь живет взрослой жизнью
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS