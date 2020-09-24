"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма

Украинская певица и модель Даша Астафьева нарисовала девушку, держащую в зубах лед.

Украинская певица и модель Даша Астафьева показала свою картину, написанную в стиле гиперреализма. Фото картины и видеозапись, снятую в процессе работы над ней, певица разместила в Instagram.

Певица отметила, что использовала холст и масляные краски.

На картине запечатлена девушка, держащая в зубах лед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hyperrealism with guru @piskunovart . Oil on canvas Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 22 Сен 2020 в 2:05 PDT

"Боже мой, какая вкусная картина", – написала подписчица kamchatka888.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.