"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма

Украинская певица и модель Даша Астафьева показала свою картину, написанную в стиле гиперреализма. Фото картины и видеозапись, снятую в процессе работы над ней, певица разместила в Instagram.
Певица отметила, что использовала холст и масляные краски.
На картине запечатлена девушка, держащая в зубах лед.
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#hyperrealism time with @piskunovart #details #oilpainting #oiloncanvas
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"Боже мой, какая вкусная картина", – написала подписчица kamchatka888.
Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.