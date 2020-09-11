"Десерт для глаз". Астафьева засветила откровенное декольте

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram фото в розовом вечернем облегающее платье с глубоким декольте.
"Если бы пятница была человеком..." – написала она.
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Если бы пятница была человеком... Ph @moi_sofism for @hydropeptide_ukraine
Автор фото – Соня Плакидюк.
"Не Даша, а произведение искусства!" – написал g.kat.s.
"Вы – десерт для глаз", – отметил timkomax__.
Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.