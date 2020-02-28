Астафьева засветила голые ягодицы

Украинская модель и певица Даша Астафьева позировала в боди со стрингами.

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась в Instagram черно-белыми снимками, на которых запечатлена в полосатом боди с глубоким выкатом на спине и стрингах.

Певица позировала у окна в одном из львовских отелей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @favoritki mood... Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 27 Фев 2020 в 8:02 PST

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы А.Р.М.И.Я. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.