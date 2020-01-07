Астафьева продемонстрировала формы в раздельном купальнике

Украинская модель и певица Даша Астафьева показала снимки с отдыха.

Астафьева: Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город и все проспал, тот я! Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась в Instagram снимком, для которого позировала лежа в раздельном купальнике черного цвета.

"Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город и все проспал, тот я! Но успел сделать важное дело. И даже два. Что проспали или успели вы?!" – написала она.

Также Астафьева поделилась еще одним снимком в купальнике, на котором запечатлена стоя.

Где именно она проводит отдых, певица не указала.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы А.Р.М.И.Я. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.