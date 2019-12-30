Астафьева на снимке без видимого макияжа сравнила себя с собаками

Украинская модель и певица Даша Астафьева показала, как выглядит без косметики.

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками, на первом из которых запечатлена она без видимого макияжа, а на второй и третей – собаки.

"Подводя итоги годы, давайте коллективно решим, один, два или три?" – написала она и отметила пост хештегом "мы все одной породы".

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.". В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.