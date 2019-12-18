Астафьева позироваа в одежде из перьев

Украинская модель и певица Даша Астафьева обнародовала подборки черно-белых снимков.

Астафьева: Удивительное рядом, и я это очень ценю! Оно все на мне Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками черно-белого фотосета.

"Удивительное рядом, и я это очень ценю! Оно все на мне", – написала она.

Астафьева позировала в черной одежде из перьев для некоторых снимков, для других – в одежде, украшенной бахромой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram By @anka_fateeva #style @boudoirlingeriestore @atelierbordelle Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 17 Дек 2019 в 1:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram By @anka_fateeva #Style @nazardidyk Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 17 Дек 2019 в 1:55 PST

Автор снимков – Анка Фатеева.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.". В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.