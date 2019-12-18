Астафьева позироваа в одежде из перьев

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками черно-белого фотосета.
"Удивительное рядом, и я это очень ценю! Оно все на мне", – написала она.
Астафьева позировала в черной одежде из перьев для некоторых снимков, для других – в одежде, украшенной бахромой.
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By @anka_fateeva #style @boudoirlingeriestore @atelierbordelle
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Удивительное рядом, и я это очень ценю! Оно все на мне * Спасибо за все прекрасное, что вы делаете..
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Автор снимков – Анка Фатеева.
Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.". В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.