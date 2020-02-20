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20 февраля, 2020
 
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"Цыце-мацыцьный батальон". Астафьева с подругой поплавала в бассейне

Украинская певица и модель Даша Астафьева позировала в бассейне в объятиях подруги, фотографа Сони Плакидюк.

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Астафьева: Все деньки автоматически становятся ясными

Украинская певица и модель Даша Астафьева с подругой, фотографом Соней Плакидюк, поплавала в бассейне. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Цыце-мацыцьный батальон на отдыхе. В компании Сони все деньки автоматически становятся ясными, а хмурые – сами знаете", – написала она.

На фото Астафьева положила голову на плечо Плакидюк, а та позировала, приобнимая певицу.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы А.Р.М.И.Я. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Теги: купальник, Даша Астафьева, отдых, Соня Плакидюк
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