"Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
Украинская певица Даша Астафьева, экс-участница группы Nikita на своем YouTube-канале презентовала песню "Белая рубашка". Автор композиции – Дмитрий Мироненко. Трек певица сопроводила снимком, на котором запечатлена с длинными распущенными волосами, в прозрачной блузе и платье-сарафане. Астафьева позировала на темном фоне, скрестив руки. "Слушай и наслаждайся вместе со мной", – написала Астафьева в Instagram 15 сентября, презентуя трек.
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