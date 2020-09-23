Красивый день в компании приятных лиц и морд". Астафьева прогулялась с родителями и питомцами

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram фото прогулки со своими родителями, Виктором и Ириной, и собаками Чичико и Луной.

"Дубль два. Красивый день в компании приятных лиц и морд. Каждому из нас порой нужно восполнять все, что отдаем другим людям... Чтобы греть и светить, нужно самому греться и впитывать свет. Природа всегда знает, чем тебя лечить: кому-то бег и километры сквозь непроходимые дебри, кому-то удочку в руки и семечек карман. Кто-то счастлив от запахов и звуков, а мне лишь бы подольше слышать, как зовут друг друга: "Витюююшааааа", а в ответ: "Ир, я тут". Счастливы все, и Любимченки и Обожанские. На ужин у нас ризотто и крепатура", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Routine time * #карманныйлис Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 21 Сен 2020 в 3:11 PDT

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.