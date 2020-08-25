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25 августа, 2020
 
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"Зацелованная солнцем". Астафьева поделилась снимками в купальнике

Украинская певица и модель Даша Астафьева позировала на отдыхе.

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Астафьева: Я вижу релакс. Что первое видишь ты?
Астафьева: Я вижу релакс. Что первое видишь ты?
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram снимки в купальнике, сделанные во время отдыха на море.

"Люблю начитанных. Я вижу релакс. Что первое видишь ты?" – написала она.

"Внимание, внимание! Человек по фамилии Бонд, подойдите, пожалуйста, на ресепшен, вас ожидают! Повторяю, вас ожидают!" – подписала она следующие снимки.

"Зацелованная солнцем", – прокомментировала подписчица irinakuzyk4522.

Астафьева не указала точное место отдыха.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Теги: купальник, Даша Астафьева, певица
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