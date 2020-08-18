"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье

Украинская певица и модель Даша Астафьева показала зону декольте под мокрой тканью.

Астафьева: Посмотрите, как фотографии вскрывают все ваше существо... Все, что вы не только пишете, а и переживаете, чувствуете, выпускаете из себя сквозь гигабайты... Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram черно-белые снимки своего нового фотосета. На втором фото в подборке она запечатлена в мокром платье, под которым видна грудь.

"Посмотрите, как фотографии вскрывают все ваше существо... Все, что вы не только пишете, а и переживаете, чувствуете, выпускаете из себя сквозь гигабайты... Я доверяю Никите себя. Настоящую. Которая нравится не всем. Никите – Человеку. Я доверяюсь Никите – Фотографу. Он не скажет лишнего картинкой. Потому что его глаза видят только суть. Эта фотография – молитва за ваши черные душонки. Мы и сами могли бы быть такими... Но кто спасет тогда вас?" – написала она и отметила автора снимков – Никиту Люлько.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.