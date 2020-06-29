"Сила брюнеток". Астафьева поделилась фотосетом в мини-платье

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram новую фотосессию, для которой позировала в декольтированном асимметричном мини-платье со шлейфом.
"Женщину увидеть в человеке сложно. Julia Black смогла", – написала певица, отметив фотографа, с которой сотрудничала.
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Женщину увидеть в человеке сложно. @juliablack_photographer смогла. Красотка и профессионал... обожаю и признаюсь, с удовольствием делила площадку *
"Во власти всяческих раздумий контроль теряется частично", – прокомментировала Астафьева следующий пост.
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Во власти всяческих раздумий, контроль теряется частично) Ph @juliablack_photographer
"Сила брюнеток", – отметила Астафьева.
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Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.
Астафьева также снимается в кино. Она исполнила роль в фильмах украинской франшизы "Свингеры".