"Сила брюнеток". Астафьева поделилась фотосетом в мини-платье

Украинская певица и модель Даша Астафьева обнародовала в микроблоге свою новую фотосессию.

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram новую фотосессию, для которой позировала в декольтированном асимметричном мини-платье со шлейфом.

"Женщину увидеть в человеке сложно. Julia Black смогла", – написала певица, отметив фотографа, с которой сотрудничала.

"Во власти всяческих раздумий контроль теряется частично", – прокомментировала Астафьева следующий пост.

"Сила брюнеток", – отметила Астафьева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Brunettes power * Ph @juliablack_photographer Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 28 Июн 2020 в 10:38 PDT

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Астафьева также снимается в кино. Она исполнила роль в фильмах украинской франшизы "Свингеры".