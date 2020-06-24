"Это неприлично". Астафьева назвала свой вес

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась фотосетом в ретрообразе.

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram снимки нового фотосета, для которого позировала в платье в черно-белую клетку в стиле 1960-х годов, с пуговицами спереди по всей длине платья.

Образ она дополнила бежево-коричневыми туфлями-лодочками.

"Лето шестидесятых. Это я о своем весе, хоть и неприлично", – написала певица.

Под вторым фото певица написала, что высказывания о 1960-х были шуткой.

"Шутку о шестидесятых поняли только те, кому за 60. В смысле, вес и возраст. Все мои!" – отметила она.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Астафьева также снимается в кино. Она исполнила роль в фильмах украинской франшизы "Свингеры".