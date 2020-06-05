"Одна Даша хорошо... А три еще лучше". Астафьева примерила образы блондинки, брюнетки и шатенки. Фото

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась фотосетом, на одном из снимков которого запечатлена в трех образах сразу.

Астафьева: "Мы к вам приехали на час" Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram снимки нового фотосета, для которого позировала в разных париках.

На снимках Астафьева предстала в мини-платье, украшенном кристаллами и жемчугом. Она примерила образы блондинки, брюнетки и шатенки.

"Мы к вам приехали на час", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram By @moi_sofism Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 3 Июн 2020 в 7:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ready By @moi_sofism * Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 3 Июн 2020 в 6:46 PDT

Автор фото – Соня Плакидюк.

"Даши Астафьевой много не бывает", – написала hryshko_makeup.

"Одна Даша хорошо... А три еще лучше", – отметила vikel.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы А.Р.М.И.Я. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.