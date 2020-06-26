"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой

Украинская певица и модель Даша Астафьева заявила, что у нее появилась возможность давать концерты.

Астафьева: Благодарю всех, кто любит и заботится. Мои лучшие Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram снимки, для которых позировала со своим балетом.

На снимках она запечатлена в облегающем черном платье с серебристым декором на глубоком декольте.

"С боевыми подругами", – написала певица.

Она отметила, что вскоре будет давать концерты.

Радуюсь, что появилась возможность видеться на концертах. Для меня не существует творчества в виртуальном пространстве. У нас для вас много красивого и нового. До встречи! Ваша Даша", – написала исполнительница.

Также она обратилась к поклонникам.

"Благодарю всех, кто любит и заботится. Мои лучшие", – написала она.

Автор снимков – Соня Плакидюк.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Астафьева также снимается в кино. Она исполнила роль в фильмах украинской франшизы "Свингеры".

В Украине до сих пор действует карантин из-за коронавирусной инфекции. Он начался 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.