"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram снимки, для которых позировала со своим балетом.
На снимках она запечатлена в облегающем черном платье с серебристым декором на глубоком декольте.
"С боевыми подругами", – написала певица.
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С боевыми подругами * Ph @moi_sofism St @frolovheart @paulkuraksin Mua @annielmakeup
Она отметила, что вскоре будет давать концерты.
Радуюсь, что появилась возможность видеться на концертах. Для меня не существует творчества в виртуальном пространстве. У нас для вас много красивого и нового. До встречи! Ваша Даша", – написала исполнительница.
Также она обратилась к поклонникам.
"Благодарю всех, кто любит и заботится. Мои лучшие", – написала она.
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Благодарю всех, кто любит и заботится * Мои лучшие ) Ph @moi_sofism St @frolovheart @paulkuraksin Mua @annielmakeup Ret @niche_retouching
Автор снимков – Соня Плакидюк.
Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.
Астафьева также снимается в кино. Она исполнила роль в фильмах украинской франшизы "Свингеры".
В Украине до сих пор действует карантин из-за коронавирусной инфекции. Он начался 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.