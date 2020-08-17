"Вот это сиськи!", "Пипец". Астафьева снялась с голой грудью. Фото

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась снимком, для которого позировала топлес.

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram фото, на котором запечатлена без бюстгальтера. Певица позировала на фоне книжного шкафа, стоя в трусах, чулках, наброшенном на одно плечо жакете и надетых одной штаниной брюках.

"Пятницу принято проводить в хорошей компании... Добрый вечер", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Вот это сиськи!" – написала eva_n_author.

"Пипец", – отметила shovkoplias_liudmila.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.