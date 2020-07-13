"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram фото в желтом атласном купальнике.
"Пум-пу-ди-пум. Не переключайтесь", – написала она.
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Подписчики прокомментировали фотографию.
"Богиня", – заявила juju_yarmoliuk.
"Полноценный силиконовый третий размер", – написала anastasis____.
Астафьева отреагировала на комментарий.
"Предлагаю вам оплатить коррекцию зрения и курсы этикета", – ответила певица.
Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.