"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике

Фото украинской певицы и модели Даши Астафьевой в купальнике прокомментировали подписчики.

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram фото в желтом атласном купальнике.

"Пум-пу-ди-пум. Не переключайтесь", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пум-пу-ди-пум * Не переключайтесь) Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 11 Июл 2020 в 4:25 PDT

Подписчики прокомментировали фотографию.

"Богиня", – заявила juju_yarmoliuk.

"Полноценный силиконовый третий размер", – написала anastasis____.

Астафьева отреагировала на комментарий.

"Предлагаю вам оплатить коррекцию зрения и курсы этикета", – ответила певица.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.