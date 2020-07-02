Астафьева призналась, что ее называют толстой

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась снимками со своими домашними питомцами.

Астафьева: Обожаю людей, которые говорят, что Чиченька и я толстые Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram снимки, для которых позировала со своей собакой Чичей.

"Обожаю людей, которые говорят, что Чиченька и я толстые. Мы не толстые! Просто нас, как рыбу рыбаки, вперед фотограф ставит", – написала она.

Также певица поделилась снимком с другой своей собакой – Луной.

"Маленький белый песик и его хорошая мама, как сказал один наш знакомый", – написала она.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.