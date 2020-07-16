"Талісман". Астафьева снялась в клипе Курган & Agregat. Видео
Украинские музыканты Курган & Agregat ("Селюки") выпустили клип на песню "Талісман", записанную вместе с певицей и моделью Дашей Астафьевой. Видео разместили на канале "Блаженное село" в YouTube. "Желаем каждому из вас найти талисман, который будет вести вас по жизни к чему-то лучшему! И не важно, будь то брелок или кулон, или вообще человек, главное, чтобы помогало и не терялось", – говорится в описании ролика. По сюжету клипа Астафьева теряет свой кулон. Талисман переходит к новому владельцу.
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