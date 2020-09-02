"Буся в деле". Астафьева показала свою тренировку

Украинская певица и модель Даша Астафьева показала комплекс спортивных упражнений.

Украинская певица и модель Даша Астафьева разместила в Instagram видео своей тренировки в зале.

"Легче работы над собой, наверное, только работа в декрете. Четыре круга нон-стоп по 20 раз", – написала она.

Подписчики прокомментировали пост.

"Буся в деле", – написала vikel.

"Блин, я даже устала от того, что просто смотрела", – призналась katia_galagan.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.