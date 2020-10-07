"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью

Подписчики украинской певицы, модели и актрисы Даши Астафьевой эмоционально отреагировали на ее фото топлес.

Астафьева: Я верю, что искусство – это панацея для тех, кто еще человек Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева разместила в Instagram свой снимок, для которого позировала лежа без бюстгальтера, в трусах и чулках.

"[Фотограф] Никита Люлько, я горжусь тобой, маленький большой гений. Каждый рывок – это не только наш смысл. Я верю, что искусство – это панацея для тех, кто еще человек. Мы люди. Мы искусство!" – написала она.

Подписчики оценили снимок.

"Сексафон", – написал demskayaz.

"Чертовка!" – прокомментировал gennadiisliusarev.

"Ох...енная!" – заявила mary_krutini_.

"Сиси", – написал victor33364.

Также Астафьева обнародовала снимок, состоящий из трех ее изображений. Она позировала топлес, прикрыв голую грудь рукой.

"Что бы я сделала на месте наследницы человека, который вот-вот начнет управлять миром? Может, отобрала бы у него бразды правления? Как знать..." – написала она.

Астафьева сопроводила пост хештегом "Дилер реальности". Это название шпионского романа болгарского писателя Николаса Димитрова.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.