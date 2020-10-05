Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото

Звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых певицы Ирина Билык и Дарья Астафьева, актриса Дарья Трегубова, ведущий Юрий Горбунов и фронтмен группы The Manеken Евгений Филатов, приняли участие в фотопроекте, посвященном героям романа болгарского писателя Николаса Димитрова "Дилер реальности".

Украинская певица Ирина Билык 4 октября в Instagram обнародовала серию снимков, на которых запечатлена в образе героини шпионского романа болгарского писателя Николаса Димитрова "Дилер реальности" – артистка вместе с сыном Табризом Ахмадовым приняла участие в тематическом фотопроекте, посвященном выходу книги на украинском языке.

"Я всегда была принципиальной в области защиты прав и свобод, может, потому сексуальная и опасная Августа – глава секретной медиакорпорации, которая в романе создает законы для новой расы суперлюдей, показалась мне чуть ли не богиней справедливости?" – объяснила свой выбор певица.

Ведущий Юрий Горбунов присоединился к проекту, воплотив на фото образ медиамагната Сауда Гаади, который продает людям цифровое бессмертие.

Фронтмен музыкального проекта The Manеken Евгений Филатов принял участие в фотопроекте, воссоздав образ шпиона Золтана.

"Год назад впервые попал на обложку футуристического триллера "Дилер реальности". После выхода украиноязычной версии романа я вновь проникся историей о шпионе, которому суждено изменить мир", – подписал публикацию Филатов.

Украинская певица Даша Астафьева перевоплотилась в главную героиню шпионского романа.

"Я нашла беспроигрышную сексуальность и твердость духа. Но ведь этого достаточно, чтобы представить себя мечтой главного героя?" – объяснила свой выбор артистка.

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена в образе шпионки Лин.

Автор шпионского романа Николас Димитров принял участие в фотопроекте по мотивам своего произведения, появившись в образе Паоло Рамбана – дизайнера виртуальной реальности.

Димитров родился в Болгарии в 1971 году. "Дилер реальности" – первый роман писателя, который был издан на русском и украинском языках.