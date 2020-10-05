Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото

Украинская певица Ирина Билык 4 октября в Instagram обнародовала серию снимков, на которых запечатлена в образе героини шпионского романа болгарского писателя Николаса Димитрова "Дилер реальности" – артистка вместе с сыном Табризом Ахмадовым приняла участие в тематическом фотопроекте, посвященном выходу книги на украинском языке.
"Я всегда была принципиальной в области защиты прав и свобод, может, потому сексуальная и опасная Августа – глава секретной медиакорпорации, которая в романе создает законы для новой расы суперлюдей, показалась мне чуть ли не богиней справедливости?" – объяснила свой выбор певица.
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Настільки захопилася україномовним виданням улюбленого роману "Дилер Реальності" @dealer_of_realities , що не витримала і приміряла на себе образ з книги мого друга Ніколаса Димитрова. Я завжди була принципова в області захисту прав і свобод, може через те сексуальна й небезпечна Августа - глава секретної медіа-корпорації, здалася мені мало не богинею справедливості, яка в романі творить закони для нової раси супер людей. Боги не задають питання, і не відповідають на них - вони лише беруть верх і вимагають виконання своєї волі. Якою буде ваша? #dealerofrealities #иринабилык #дилерреальности #іринабілик #дилерреальності #табризахмадов @dealer_of_realities
Ведущий Юрий Горбунов присоединился к проекту, воплотив на фото образ медиамагната Сауда Гаади, который продает людям цифровое бессмертие.
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Можливо за усмішкою приховується підступність, але нехай так буде тільки в кіно або в художній літературі. За допомогою нової маски Дилера Реальності я знайшов героя, якого хотів би зіграти- володаря алгоритма, таємничого голови корпорації, яка намагається продавати людям віртуальне життя і цифрове безсмертя. Це нетривіальний персонаж з футуристичного трилеру «Дилер Реальностi» @dealer_of_realities який тільки вийшов українською!!. #dealerofrealities #дилерреальності #дилерреальности @dealer_of_realities
Фронтмен музыкального проекта The Manеken Евгений Филатов принял участие в фотопроекте, воссоздав образ шпиона Золтана.
"Год назад впервые попал на обложку футуристического триллера "Дилер реальности". После выхода украиноязычной версии романа я вновь проникся историей о шпионе, которому суждено изменить мир", – подписал публикацию Филатов.
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Год назад впервые попал на обложку, но не альбома или журнала, а футуристическом шпионском триллере Дилер Реальности @dealer_of_realities. На самом деле тогда я просто послужил манекеном для обложки. А после выхода украиноязычной версии романа я вновь проникся историей корпоративного шпиона, которому суждено было изменить мир. Сознание – это огромная сила, трансформирующая вероятность в действительность! @dealer_of_realities #dealerofrealities #дилерреальності #дилерреальности
Украинская певица Даша Астафьева перевоплотилась в главную героиню шпионского романа.
"Я нашла беспроигрышную сексуальность и твердость духа. Но ведь этого достаточно, чтобы представить себя мечтой главного героя?" – объяснила свой выбор артистка.
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Чем больше я читаю, тем больше я поддаюсь манящей связи с главной героиней киберпанк-триллера Дилер Реальности @dealer_of_realities Я нашла беспроигрышную сексуальность, и твердость духа. Но ведь этого достаточно, чтобы представить себя мечтой главного героя - самого Дилера Реальности, и дочерью миллиардера, которая во имя любви восстает против отца и установленного им нового цифрового миропорядка?#дилерреальності #дилерреальности
Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена в образе шпионки Лин.
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Мой друг Николас Димитров - автор кибер-панк бестселлера «Дилер Реальности» @dealer_of_realities предложил мне перевоплотиться в одну из его героинь - роковую Лин (она же шпионка, куртизанка, бодигард и киллер). А вообще она делает то, что хочет, и в этом мы с ней явно похожи) Как вам? @dealer_of_realities #dealerofrealities #дилерреальності #дилерреальности
Автор шпионского романа Николас Димитров принял участие в фотопроекте по мотивам своего произведения, появившись в образе Паоло Рамбана – дизайнера виртуальной реальности.
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Мы создаем собственную реальность посредством закона причины и следствия. Мысли являются причинами и приводят к тем или иными следствиями в физическом мире. Реальность – отражение нашего сознания. Мир – зеркало наших представлений. Каждый из нас творит свою реальность. "Каждый из нас Дилер Реальности!" - утверждает дизайнер новой техно-религии Паоло Рамбан, роль которого мне наиболее близка. В первоначальной версии романа его имя было Пако Рабан — именитый испанский кутюрье который в серьез утверждает что он последний живой мессия на земле! * * * @dealer_of_realities #dealerofrealities #дилерреальности #дилерреальності
Димитров родился в Болгарии в 1971 году. "Дилер реальности" – первый роман писателя, который был издан на русском и украинском языках.