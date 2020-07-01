"Супер-секси-бейби". 40-летняя ведущая "Х-фактора" Трегубова позировала в постели, высунув язык

40-летняя украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова позировала лежа в постели. Снимками она поделилась в Instagram.
"Доброе утро! А расскажите про свой самый странный сон. Мне вот сегодня приснилось, что всю планету скоро должно затопить водой и мы решаем – в горы перебираться или искать лодку, на которой можно будет жить. Что-то среднее между "Водным миром" и "Последней любовью на земле", – написала она.
На одном из снимков телеведущая показывает кончик языка.
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Доброе утро! А расскажите про свой самый странный сон. Мне вот сегодня приснилось, что всю планету скоро должно затопить водой и мы решаем - в горы перебираться или искать лодку, на которой можно будет жить. Что-то среднее между «Водным миром» и «Последней любовью на земле» (если не видели эти фильмы - посмотрите)) photo @cinema_people_photographer * #picoftheday #photooftheday #portrait #blackandwhite #actress #model #актриса #портрет #чб
"Какая кокетка!!! Супер-секси-бейби", – написал Фото профиля dgin145
"Шик", – прокомментировал artemkvaskov25.
Даша Трегубова вела программы "Х-фактор" на СТБ, была экспертом проектов "Все буде добре" и "Битва экстрасенсов" на том же канале, вела программу "Ранок з Інтером" на канале "Интер".