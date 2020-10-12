В Хмельницкой области в ДТП с участием высокопоставленного военного прокурора погибло два человека – СМИ

По данным УНН, автомобиль Toyota, за рулем которого находился заместитель военного прокурора Западного региона Украины, выехал на встречную полосу в Хмельницком районе и столкнулся с Volkswagen.

Вечером 12 октября на дороге возле села Гелетинцы Хмельницкого района произошло ДТП со смертельным исходом, участником которого стал заместитель военного прокурора Западного региона Украины. Об этом сообщило УНН.

Собеседники агентства рассказали, что автомобиль Toyota, за рулем которого находился прокурор, "выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen".

Погибли водитель и пассажир Volkswagen.

На сайте специализированной военной прокуратуры Западного региона указано, что первым заместителем главы ведомства является Михаил Балан, а заместителем – Олег Федорив.