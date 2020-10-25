В Ровно произошло смертельное ДТП с участием маршрутки

По данным полиции, жертвой ДТП в Ровно стал водитель автомобиля, который выехал на встречную полосу. Три его пассажира госпитализированы.

24 октября на улице Вячеслава Черновола в Ровно произошло ДТП с участием трех транспортных средств, среди которых была маршрутка. Об этом проинформировала полиция Ровенской области.

"Следователи на месте события установили, что водитель автомобиля Geely CK, 22-летний ровенчанин, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным такси "Богдан" сообщением Ровно – Здолбунов под управлением 32-летнего жителя Радивиловского района. От удара маршрутка столкнулась с автомобилем Citroen Xsara Picasso, которым управлял 35-летний житель Ровно. По предварительной информации, водитель автомобиля Geely CK совершал маневр обгона легковушки Citroen, пересекая сплошную линию", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что водитель Geely погиб, а три его пассажира – 20-летняя жена, 48-летняя женщина и 62-летний мужчина – были госпитализированы.

"Также травмировались четверо пассажиров маршрутного такси: 20-летний житель Здолбунова и трое детей: 14, шести и четырех лет. По предварительным обследованиям, все получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и были госпитализированы", – отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.