В Сумской области в ночном ДТП погибли четыре человека

В ночь на 28 октября в Шосткинском районе Сумской области между селами Собичево и Маково произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Об этом проинформировала полиция региона.
"Как предварительно установлено, 20-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником. В результате чего водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в машине был четвертый пассажир – женщина, ее с телесными повреждениями доставили в районную больницу.
На фото, опубликованных полицией, видно, что дорога ровная.
ДТП случилось в 3.15. Машина после столкновения с отбойником перевернулась на крышу.