В Сумской области в ночном ДТП погибли четыре человека

По данным полиции Сумской области, в Шосткинском районе 20-летний водитель автомобиля Audi, в котором было четыре пассажира, допустил столкновение с отбойником.

В ночь на 28 октября в Шосткинском районе Сумской области между селами Собичево и Маково произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Об этом проинформировала полиция региона.

"Как предварительно установлено, 20-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником. В результате чего водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в машине был четвертый пассажир – женщина, ее с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

На фото, опубликованных полицией, видно, что дорога ровная.

ДТП случилось в 3.15. Машина после столкновения с отбойником перевернулась на крышу.