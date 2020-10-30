Конституционный переворот. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" говорят о том, кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников, какие последствия для государства будут иметь решения Конституционного Суда, потеряет ли Украина безвиз. Среди гостей программы – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр финансов Украины Сергей Марченко, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, бывший председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук, представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, представитель президента Украины в КСУ (2007–2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009–2013) Марина Ставнийчук.
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