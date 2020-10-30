Депутаты Европарламента поддержали предложение Зеленского о роспуске Конституционного суда

Группа депутатов Европарламента обратилась к украинским властям с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции. Они поддержали позицию президента Украины Владимира Зеленского, который предложил распустить действующий состав судей Конституционного Суда Украине.

В ЕП напомнили, что борьба с коррупцией является предпосылкой для поддержки Украины со стороны Европейского союза Фото: depositphotos.com

Европейский парламент поддержал президента Украины Владимира Зеленского, который зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте EU Political Report.

"Мы с большой озабоченностью узнали о постановлении Конституционного суда Украины от 27 октября, который объявил некоторые положения Закона № 1700-VII от 14 октября 2014 года о предотвращении коррупции и Уголовного кодекса Украины неконституционными. Учитывая, что этот закон № 1700 является одним из краеугольных камней украинской антикоррупционной политики, мы чрезвычайно обеспокоены правовой пустотой, созданной этим постановлением", – говорится в сообщении.

В Европарламенте призвали украинское правительство и парламентариев действовать как можно скорее, чтобы "заполнить правовой пробел", оставленный постановлением Конституционного суда, и быстро восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую "институциональную архитектуру" для борьбы с коррупцией.

Депутаты Европарламента считают, что решение КСУ не должно ограничивать деятельность Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

В ЕП напомнили, что борьба с коррупцией является предпосылкой для поддержки Украины со стороны Европейского союза.

"Мы приветствуем стремление Украины углубить свое сотрудничество и интеграцию с ЕС, но мы также должны напомнить Украине, что помощь ЕС и любое продвижение в сотрудничестве с ЕС зависят от строгих условий. Чтобы извлечь выгоду из более амбициозного комплекса мер, Украине необходимо продемонстрировать неизменную приверженность реформам и приверженность принципам ЕС. Следует избегать любого отката, особенно в такой чувствительной и важной области, как борьба с коррупцией. Поэтому мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, инициировавшего законопроект в этом отношении. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной Раде, которые неоднократно демонстрировали свое стремление оставаться твердыми в реализации программы антикоррупционной реформы", – говорится в заявлении депутатов Европарламента.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.