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ПОЛИТИКА

Нагнетание ситуации вокруг решения КСУ может иметь разрушительные последствия для Украины – заявление Национальной ассоциации адвокатов

Под угрозой в Украине оказались принципы верховенства права и разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых является независимой, заявили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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За невыполнение решений КСУ предусмотрена ответственность, подчеркнули в ассоциации
За невыполнение решений КСУ предусмотрена ответственность, подчеркнули в ассоциации
Фото: unba.org.ua

В Украине из-за реакции на решение Конституционного Суда о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства оказалась под угрозой стабильность конституционного строя. Об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Дальнейшее нагнетание ситуации вокруг этого решения может иметь далеко идущие разрушительные последствия для конституционных основ Украинского государства, прежде всего – для принципов верховенства права и разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых является независимой. Собственно, под угрозой может оказаться сама стабильность конституционного строя и действенность принципов Основного закона", – сказано в документе, опубликованном сегодня на сайте организации.

Адвокаты убеждены, что решение этой информационной и политической кризисной ситуации лежит в юридической плоскости, путем безусловного выполнения Конституции Украины.

"Альтернативой этому является распространение правового нигилизма, который поразит все ветви власти и выведет деятельность государственных институтов во внеправовое поле, лишит граждан возможностей защиты своих конституционных прав, свобод и законных интересов. Борьба с коррупцией является чувствительной темой для общества, а само явление – препятствием для развития многих сфер экономики, эффективности государственного управления, международного имиджа украинского государства. Впрочем, такая борьба не может выходить за рамки Конституции, быть выше ее юридических норм и носить неправовой характер", – подчеркнули авторы.

В сообщении отмечается, что право народных депутатов и других субъектов на конституционное обращение не может быть криминализировано или ограничено по любым политическим мотивам.

"Конституцией Украины установлено, что решения и выводы, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Законы и другие акты по решению Конституционного Суда Украины признаются неконституционными полностью или в отдельной части, если они не соответствуют Конституции Украины или если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура их рассмотрения, принятия или вступления в силу. Законы, иные акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины решения об их неконституционности, если иное не установлено самим решением", – заявили в НААУ. 

За невыполнение решений КСУ предусмотрена ответственность, и прецедентов сопротивления юридической силе этих решений Украинское государство еще не знало, сказано в сообщении.

"В случае, если Конституционным Судом в предусмотренном законом порядке признаны не соответствующими Конституции отдельные положения законодательства, решение КСУ должно быть выполнено в полном объеме и является обязательным. Его имплементация не может быть предметом никаких политических компромиссов, тем более – сознательного блокирования. [...] Поэтому неконституционные положения любого закона, которые признаны в любом решении КСУ, должны быть немедленно устранены парламентским путем. Все усилия субъектов законодательной инициативы, народных депутатов Украины, законодательного органа должны быть направлены на исправление "темных пятен" в национальном законодательстве и восстановление высшей силы конституционных норм. Именно это является проявлением уважения к Основному закону, соблюдения гарантий прав и свобод граждан, реализацией принципа верховенства права", – подытожили в ассоциации.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: Конституционный Суд, законодательство, КСУ, власть, НААУ
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