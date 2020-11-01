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"КСУ нарушил Конституцию". В НАПК ответили на призыв Венецианской комиссии не распускать Конституционный Суд

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что Конституционный Суд нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды – вмешавшись в полномочия парламента и приняв решение относительно тех положений законодательства, которые не обжаловались в суде.

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Судьи КСУ фигурировали в делах о недостоверном декларировании, ответственность за которое сами же и отменили
Судьи КСУ фигурировали в делах о недостоверном декларировании, ответственность за которое сами же и отменили
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Быстрое восстановление антикоррупционной системы в Украине невозможно при условии неизменности решения Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству. Об этом заявили в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Заявление НАПК стало ответом на совместное письмо глав Венецианской комиссии и организации "Группа государств по борьбе с коррупцией" Совета Европы Джанни Букиккио и Марин Мрчела, которые просили Верховную Раду не принимать законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске КСУ.

В НАПК отметили, что в ситуации с КСУ необходимо брать во внимания три фактора. Первый – КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды. Суд вмешался в полномочия парламента, отметив, что уголовная ответственность за декларирование заведомо ложных сведений, а также умышленное непредставление декларации является чрезмерным наказанием. Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти.

Кроме того, согласно Конституции, КСУ мог принимать решения только относительно тех положений законодательства, которые обжаловались в конституционном представлении. Однако судьи отменили положения Закона Украины "О предотвращении коррупции", которые не обжаловались в конституционном представлении 47 народных депутатов.

Второй фактор, на котором акцентировали внимание в НАПК, – это то, что быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права. В отношении трех судей КСУ – Владимира Мойсыка, Игоря Слиденко и Ирины Завгородней – длилась процедура по привлечению к административной и уголовной ответственности по тем положениям антикоррупционного законодательства, которые Конституционный Суд отменил. Сами судьи знали об этом, но об отводе не заявляли.

Кроме того, в день вынесения решения КСУ был установлен факт недекларирования 3,6 млн грн судьей Сергеем Головатым, который был знаком с этим фактом на момент участия в заседании.

Третий фактор – КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликта интересов у всех судей наравне с другими публичными служащими. Это противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу, отметили в НАПК.

В агентстве подчеркнули, что сама Венецианская комиссия в деле об изменениях Судебного кодекса в Армении отмечала, что проверка деклараций органом, который не относится к судебной власти, является лучшим решением, чем создание отдельного института для судей.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

По словам главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, после этого он встречался с послами стран "Большой семерки". Послы не говорили, что не уважают решение КСУ, утверждает он.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: Украина, коррупция, Венецианская комиссия, КСУ, декларирование
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