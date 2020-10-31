Конституционный Суд Украины рассмотрит конституционность закона о языке на закрытом заседании

Конституционный Суд Украины 3 ноября в закрытом режиме планирует рассмотреть представление 51 народного депутата Украины о конституционности закона о языке. Его авторы считают, что соответствующий закон направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств.

Конституционный Суд Украины планирует в закрытом режиме рассмотреть 3 ноября дело о конституционности закона о языке. Проект повестки дня заседаний КСУ опубликован на сайте ведомства.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания)", – говорится в сообщении.

Начало рассмотрения запланировано на 10.00 утра, добавили в КСУ.

Согласно Конституции, единственный государственный язык в Украине – украинский.

7 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Авторы конституционного представления указывают, что оспариваемый закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств. Кроме того, авторы представления считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Согласно результатам опроса, который в августе 2020 года проводили Центр Разумкова и Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, большинство украинцев (66,1%) считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен оставаться единственным государственным.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что очевидных признаков притеснения в стране русского языка нет. Он считает, что вопрос языка в Украине поднимается искусственно.