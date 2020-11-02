В "Слуге народа" назвали сроки формирования нового состава Конституционного Суда Украины

Новый состав Конституционного Суда Украины можно будет сформировать до середины 2021 года. В партии "Слуга народа" говорят, что уже были ситуации, когда кризисы приходилось решать именно политико-правовыми решениями. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" "Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ", который опубликован 2 ноября.
Представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Ольга Совгиря (нардеп от "Слуги народа") сказала, что сроки легко посчитать, ознакомившись с законом о КСУ.
"Все сроки определены: и подачи кандидатур, и проведения конкурсов. Это от трех до шести месяцев. Но следует иметь в виду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", – пояснила она.
Нардеп признала, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал не юридическое, а политическое решение вопроса с КСУ, что несет определенные риски для будущего государства.
"Ситуация имеет не только правовую, но и политическую сторону, конечно, риск есть, но никто никогда не ожидал, что КСУ примет такое решение, из-за которого будет такая негативная реакция общества, западных государств, международных организаций, которые поддерживают Украину", – объяснила Совгиря.
Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".
Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.
Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.
После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.
Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.