В "Слуге народа" назвали сроки формирования нового состава Конституционного Суда Украины

Для подачи кандидатур и проведения конкурсов на замещение должностей судей Конституционного Суда Украины отводится от трех до шести месяцев. На этот срок может повлиять ситуация с распространением коронавирусной инфекции, сказала представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

Новый состав Конституционного Суда Украины можно будет сформировать до середины 2021 года. В партии "Слуга народа" говорят, что уже были ситуации, когда кризисы приходилось решать именно политико-правовыми решениями. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" "Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ", который опубликован 2 ноября.

Представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Ольга Совгиря (нардеп от "Слуги народа") сказала, что сроки легко посчитать, ознакомившись с законом о КСУ.

"Все сроки определены: и подачи кандидатур, и проведения конкурсов. Это от трех до шести месяцев. Но следует иметь в виду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", – пояснила она.

Нардеп признала, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал не юридическое, а политическое решение вопроса с КСУ, что несет определенные риски для будущего государства.

"Ситуация имеет не только правовую, но и политическую сторону, конечно, риск есть, но никто никогда не ожидал, что КСУ примет такое решение, из-за которого будет такая негативная реакция общества, западных государств, международных организаций, которые поддерживают Украину", – объяснила Совгиря.