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ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" назвали сроки формирования нового состава Конституционного Суда Украины

Для подачи кандидатур и проведения конкурсов на замещение должностей судей Конституционного Суда Украины отводится от трех до шести месяцев. На этот срок может повлиять ситуация с распространением коронавирусной инфекции, сказала представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

Зеленский предложил назначить своим законопроектом новый состав КСУ
Зеленский предложил назначить своим законопроектом новый состав КСУ 
Фото: Конституційний Суд України – офіційна сторінка / Facebook

Новый состав Конституционного Суда Украины можно будет сформировать до середины 2021 года. В партии "Слуга народа" говорят, что уже были ситуации, когда кризисы приходилось решать именно политико-правовыми решениями. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" "Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ", который опубликован 2 ноября.

Представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Ольга Совгиря (нардеп от "Слуги народа") сказала, что сроки легко посчитать, ознакомившись с законом о КСУ.

"Все сроки определены: и подачи кандидатур, и проведения конкурсов. Это от трех до шести месяцев. Но следует иметь в виду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", – пояснила  она.

Нардеп признала, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал не юридическое, а политическое решение вопроса с КСУ, что несет определенные риски для будущего государства.

"Ситуация имеет не только правовую, но и политическую сторону, конечно, риск есть, но никто никогда не ожидал, что КСУ примет такое решение, из-за которого будет такая негативная реакция общества, западных государств, международных организаций, которые поддерживают Украину", – объяснила Совгиря.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. 

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины

Теги: Владимир Зеленский, Слуга народа, Ольга Совгиря
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