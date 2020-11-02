ЦИК Молдовы посчитал 100% бюллетеней на выборах президента, во второй тур вышли Санду и Додон

Экс-премьер-министра Молдовы Майю Санду в первом туре выборов президента Молдовы поддержали более 487 тыс. избирателей, действующего президента страны Игоря Додона – почти на 48 тыс. меньше, об этом свидетельствуют результаты обработки Центризбиркомом 100% голосов.

Экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду победила в первом туре выборов президента страны, набрав 36,16% (487 635) голосов, действующий глава государства Игорь Додон занял второе место с результатом в 32,61% (439 866 голосов).

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы после обработки 100% голосов. При этом на зарубежных участках за Санду проголосовали 70,12% избирателей, за Додона – 3,65%.

Всего в первом туре, который прошел 1 ноября, принимали участие восемь кандидатов. Голоса между оставшимися шестью распределились так:

глава Нашей партии Ренато Усатый – 16,90%;

кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова – 6,49%;

представитель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе – 3,26%;

глава Партии национального единства Октавиан Цику – 2,01%;

экс-председатель Либерал-демократической партии Тудор Делиу – 1,37%;

глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ – 1,20%.

Санду и Додон вышли во второй тур выборов, для победы в первом туре кандидату необходимо получить более 50% голосов. Второй тур состоится 15 ноября, пишет агентство NewsMaker.

Санду на брифинге 2 ноября заявила о "победе народа" в первом туре. "Две трети граждан Молдовы проголосовали за изменения", в день голосования во втором туре, уверена экс-премьер страны, их будет больше.

Как пишет агентство, она заявила о нарушениях, зафиксированных наблюдателями во время выборов и призвала власти страны отказаться от фальсификаций. Додон обвинения в фальсификациях назвал лживыми, отмечает NewsMaker.