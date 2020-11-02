ЦИК Молдовы посчитал 100% бюллетеней на выборах президента, во второй тур вышли Санду и Додон

Экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду победила в первом туре выборов президента страны, набрав 36,16% (487 635) голосов, действующий глава государства Игорь Додон занял второе место с результатом в 32,61% (439 866 голосов).
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы после обработки 100% голосов. При этом на зарубежных участках за Санду проголосовали 70,12% избирателей, за Додона – 3,65%.
Всего в первом туре, который прошел 1 ноября, принимали участие восемь кандидатов. Голоса между оставшимися шестью распределились так:
Санду и Додон вышли во второй тур выборов, для победы в первом туре кандидату необходимо получить более 50% голосов. Второй тур состоится 15 ноября, пишет агентство NewsMaker.
Санду на брифинге 2 ноября заявила о "победе народа" в первом туре. "Две трети граждан Молдовы проголосовали за изменения", в день голосования во втором туре, уверена экс-премьер страны, их будет больше.
Как пишет агентство, она заявила о нарушениях, зафиксированных наблюдателями во время выборов и призвала власти страны отказаться от фальсификаций. Додон обвинения в фальсификациях назвал лживыми, отмечает NewsMaker.