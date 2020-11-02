Зеленский на встрече с фракцией "Слуги народа" призвал поддержать досрочное прекращение полномочий судей КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без увольнения судей Конституционного Суда, сообщили в Офисе президента по итогам встречи главы государства с фракцией "Слуги народа".

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании парламентской фракции партии "Слуга народа". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 2 ноября.

Зеленский обсудил с фракцией "необходимость перезагрузки Конституционного Суда", он призвал поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КСУ. Президент заявил, что если не восстановить доверие общества к КСУ, страна потеряет возможность получить международную финансовую помощь. Кроме того, по его словам, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским союзом, поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров.

Зеленский убежден, что "невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда", сообщили в ОПУ.

"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде", – сказал он.

Зеленский заявил, что в таком случае любое обвинение в нарушениях при декларировании даже после принятия нового закона "будет абсурдным и не будет иметь силы".

"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного Суда", – сказал глава государства.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.