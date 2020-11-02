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Магера: В следующий раз, когда пойдете под КСУ палить шины, подумайте, что своими руками уничтожаете последнее препятствие для установления в Украине диктатуры

Экс-заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера считает, что необходимо выполнять решения Конституционного Суда Украины, чтобы не допустить коллапса правовой системы.

Магера: Другого КСУ у нас нет или другого мы не заслужили
Магера: Другого КСУ у нас нет или другого мы не заслужили
Фото: Andriy Magera / Facebook

Конституционный Суд Украины не является оптимальным, но его решения необходимо выполнять,  чтобы будет "махновщина, хаос, коллапс правовой системы и превращение Украины в банановую республику". Такое мнение  2 ноября в Fаcebook высказал экс-заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

"Когда партия президента получает абсолютное большинство мандатов в парламенте, президент де-факто становится главой исполнительной власти и одновременно контролирует деятельность парламента. Такой президент является очень сильным. С широким объемом фактических полномочий, которые освящаются парламентом и правительством лишь формально. Автономность парламента (законотворчество, бюджетный процесс и контрольные функции) становится условной. Правительство как самодостаточный орган превращается в контору для клепанння постановлений и распоряжений, проекты которых часто готовят в канцелярии президента", – отметил Магера.

В такой ситуации, по его словам, страну сдерживает от диктатуры только Конституционный Суд.

"Да, КСУ со всеми своими недостатками и недоразумениями. Извините, другого у нас нет. Или другого мы не заслужили. Давайте будем уже откровенными до конца", – подчеркнул эксперт.

Магера приводит в пример Беларусь, где Александр Лукашенко в 1994 году стал президентом страны, используя лозунги о борьбе с коррупцией.

"Поэтому в следующий раз, когда пойдете в Конституционный Суд Украины на акции протеста и станете палить шины, подумайте, что своими собственными руками уничтожаете последнее препятствие для установления в Украине диктатуры. Вам там давно отведена роль болвана в преферансе. Где вашими картами с благодарностью будут играть другие", – написал Магера.

https://www.facebook.com/andriy.magera/posts/3589441314455409

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Главы Венецианской комиссии и организации "Группа государств по борьбе с коррупцией" Совета Европы Джанни Букиккио и Марин Мрчела 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября Зеленский сказал в аудиообращении к депутатам фракции "Слуга народа": если он решит, что нужно принимать законопроект, предусматривающий полную замену состава Конституционного Суда Украины, его нужно будет обязательно поддержать.

"Последнее решение Конституционного Суда, эти скандальные отмены фундаментальных законов – прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный Суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны?" – заявил он.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Конституционный Суд, Андрей Магера, КСУ, президент, диктатура
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