Зеленский предупредил о "кровавом хаосе" из-за решения КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в аудиообращении к депутатам фракции "Слуга народа" заявил: если он решит, что нужно принимать законопроект, предусматривающий полную замену состава Конституционного Суда Украины, его нужно будет обязательно поддержать.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября прислал в партийный чат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде аудиообращение, в котором заявил об угрозе втягивания страны в "кровавый хаос". Аудио обнародовало издание LB.ua.

"Странное поведение судей Конституционного Суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование. Или мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое слово – "нет". Нет лжи", – заявил Зеленский, объяснив формат общения отсутствием времени.

Сейчас идет "бой не против Конституционного Суда, а за имидж, репутацию Украины и необратимость важных изменений", подчеркнул он.

"Очевидно, что по итогам сегодняшних ваших решений, голосований будем принимать глобальные решения и попробуем жестко перезагрузить систему. Потому что время уговоров закончилось. Надо принять жесткое решение по Конституционному Суду. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб. [...] История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон, надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь, будет другое решение. Но пока могу сказать только одно: последнее решение Конституционного Суда, эти скандальные отмены фундаментальных законов – прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный Суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", – добавил Зеленский.

Президент сказал, что нардепы должны быть готовы "взять ответственность за страну".

"Да, иногда приходится делать сложный выбор. Время уже понять, что это не игры, а судьбы миллионов, и речь идет не только о выборе в правовой плоскости, а о выборе в пользу людей. Время требует от нас правильных эмоций, и смелости, и готовности взять ответственность за страну. [...] Сегодня надо показать свое единство, показать, что мы партия, которая умеет драться за себя, за свое имя, за новую политику. Неужели вы не видите, что другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, стоят в стороне и смеются. Может, докажем, что мы намного сильнее?" – обратился он к представителям монобольшинства.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.