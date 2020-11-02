Зеленский сейчас в цугцванге. В Раде нет голосов под президентский законопроект по КСУ

Вчера разговаривал с депутатами из разных фракций. Так вот, настроение у них пессимистическое. Как у "провластных", так и у "оппозиционных".

Все они понимают, в какую пропасть несется страна, и пока они не видят, как этой ловушки избежать.

Президент сейчас в цугцванге, из которого не понимает как выходить. "Голосов" под президентский законопроект по КСУ – нет. Фракция расколота, а "ЕС" + "Голос" + "Батьківщина" отказались голосовать. ОПЗЖ и "За майбутнє" тоже голосов не дадут. Первые хотят перевыборы, вторые – переформатировать правительство.

Также нет "голосов" и под изменения в закон о КСУ. Окружение Зеленского хочет узурпировать институт, а не переформатировать его по прозрачным правилам!

Кстати, по этим же причинам нет голосов ни под принятие в первом чтении бюджета, ни под другие законопроекты.

Поэтому в условиях отсутствия голосов в родной фракции Зеленского подталкивают к двум вариантам. Или через бойкот "фракционных соросят" создать новое большинство с "За майбутнє" и полностью переформатировать правительство, или – досрочные парламентские, после которых все равно придется делиться властью в новом Кабмине.

То есть оба варианта для Зе так себе.

Есть еще третий вариант – навести порядок в стране, провернув силовой сценарий. При таком сценарии премьером попытается стать один из действующих силовиков. Вот только не факт, что это позволит реализовать общество.

Как видим, каждый вариант – хуже другого, и ведут к Failed State.

Как по мне, выход из этого кризиса один – созвать общенациональный круглый стол, за который пригласить представителей оппозиции и гражданского общества (включая не только неправительственные организации, но и бизнес, профсоюзы и т.д.).

На нем должны быть наработаны не только алгоритмы выхода из кризиса, но и правила дальнейшего сосуществования, в частности – формирование переходного кризисного правительства технократов.

Кстати, в свое время такой путь преодоления кризиса выбрали Польша, Австралия и многие другие страны. Надеюсь, Украина тоже пойдет по этому пути, иначе последствия могут быть катастрофическими.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора