Янченко заявила, что внесет в Раду представление о сокращении финансирования КСУ

Нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко считает, что КСУ систематически разрушает основополагающие реформы в Украине.

Янченко: Это, возможно, будет стимулировать КСУ уйти в добровольную отставку Фото: Галина Янченко / Facebook

Нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко в эфире "Громадського радіо" заявила, что внесет в парламент представление о сокращении финансирования Конституционного Суда Украины.

"Есть вероятность, что я подам постановление в Верховную Раду об ограничении бюджетного финансирования КСУ. Это один из возможных сценариев развития ситуации. Лично я считаю, что это государственный орган, который систематически разрушает основополагающие реформы, например антикоррупционную реформу. Есть и риск для закона о языках, и о Высшем антикоррупционном суде, также речь идет о ряде других законов, которые КС может отменить вслед за электронным декларированием", – отметила нардеп.

По ее мнению, сэкономленные бюджетные деньги можно будет направить "на более важные нужды".

"Это, возможно, будет стимулировать КСУ уйти в добровольную отставку", – сказала Янченко.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.