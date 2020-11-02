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КСУ изменил повестку дня и рассмотрит представление, касающееся рынка земли, в Раде заявили о нарушении процедуры

Конституционный Суд Украины 2 ноября отменил запланированное собрание судей и изменил повестку дня, нарушив "все процедуры", заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Стефанчук заявил о нарушении процедур КСУ
Стефанчук заявил о нарушении процедур КСУ
Фото: rada.gov.ua

Конституционный Суд Украины отменил запланированное на 2 ноября собрание судей КСУ, проинформировала пресс-служба суда. 

На сайте суда опубликовали новый проект повестки дня, согласно которому сегодня Большая палата КСУ продолжит рассмотрение только одного вопроса – представления 46 народных депутатов о рынке земли (закрытая часть заседания).

В проекте повестки, обнародованном 31 октября, заседаний на 2 ноября не планировали. На 11.00 было назначено собрание судей. 

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стафанчук на согласительном совете парламента заявил, что КСУ внес изменения в повестку дня с нарушением процедуры. 

"Сегодня в 11.00 было отменено общее собрание судей. И была в нарушение всех процедур изменена повестка дня работы КСУ. В 12.00 начнется пленарное заседание Большой палаты КСУ, где будет продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 нардепов относительно официального толкования положений первого предложения ч. 1. ст. 13 ч. 1. ст. 14 Конституции Украины – это что касается толкования по земле", –  сказал он. 

Стефанчук призвал парламент заняться вопросом доукомплектования КСУ и заполнить вакансии, которые назначаются по квоте Рады.  

В первом предложении ч. 1 ст. 13 Конституции говорится, что земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности украинского народа. В ч. 1. ст. 14 Конституции сказано, что земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства

Конституционное представление, рассмотрение которого КСУ решил продолжить сегодня, подали в ноябре 2019 года. Его авторы, кроме прочего, считают, что "любые вопросы, которые касаются земли как объекта собственности украинского народа, основного национального богатства, не могут решаться вне его воли", а украинский народ имеет право реализовать свое право собственности на землю в контексте ч. 1 ст. 13 Конституции на референдуме. 

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме.

За законопроект во втором чтении отдали свои голоса 259 народных депутатов при минимально необходимых 226. "За" проголосовали 206 депутатов из фракции "Слуга народа", 23 – из "Европейской солидарности", 13 – из "Голоса", 12 – из группы "Довіра", а также пять внефракционных. Не голосовали "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и группа "За майбутнє". 

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

4 мая в КСУ поступило представление 48 нардепов с просьбой проверить конституционность закона. 14 мая аналогичное представление подали 53 нардепа. Суд объединил их в одно производство. 

Теги: Верховная Рада, конституция, референдум, Конституционный Суд, законопроект, КСУ, продажа земли, Руслан Стефанчук, суд, рынок земли, заседание
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