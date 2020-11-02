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ПОЛИТИКА

Бутусов: Судья Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого главой КСУ

По данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, на записях из кабинета главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка нашли обсуждение с на тот момент главой Офиса президента Андреем Богданом и экс-замглавы Администрации президента Андреем Портновым назначение главой Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Бутусов считает, что данная информация может привести к перезагрузке Офиса президента.

КСУ попал в скандал осле решения о декриминализации декларирования
КСУ попал в скандал осле решения о декриминализации декларирования
Фото: wikipedia.org

В 2019 году председатель Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк обсуждал с на тот момент главой Офиса президента Украины (ОПУ) Андреем Богданом и бывшим заместителем главы Администрации президента Украины Андреем Портновым назначение судьи Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого главой КСУ.

Об этом 2 ноября сообщил в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на источники, близкие к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

По его данным, такие записи НАБУ обнаружили среди записей в кабинете судьи Вовка.

Портнова Бутусов назвал "неофициальным куратором судебной системы при Офисе президента".

"На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса, крайне похожие на Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения. Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений по КСУ", – написал Бутусов.

Он напомнил, что судьей КСУ Тупицкого избрали в 2013 году, когда Портнов работал в АП, а председателем Конституционного Суда о стал в 2019 году в сентябре 2019 года, когда Богдан возглавлял ОПУ.

"В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО (Совета национальной безопасности и обороны. – "ГОРДОН") Алексея Данилова, что в действиях КСУ есть российский след и внешнее давление, предлагаю президенту Украины и Верховной Раде потребовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, которые касаются порядка назначения Тупицкого главой КСУ, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей", – заявил главред "Цензор.НЕТ".

Он не исключил, что "решения Конституционного Суда могли быть спровоцированы влиянием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков".

"Очевидно, что без прослушивания этих записей Верховная Рада не сможет принять объективное решение по данному делу. А если следствие сделает вывод, что к влиянию на решения Конституционного Суда имеет сам Офис президента, то кризис вызовет вопросы об ответственности и перезагрузке не только КСУ, но и ОПУ", – считает Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4831642553542669

На анализе записей, обнародованных в июле 2019 года, основаны подозрения Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. 

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины

Теги: Верховная Рада, Андрей Портнов, Конституционный Суд, Юрий Бутусов, судьи, КСУ, записи, Андрей Богдан, суд, Александр Тупицкий
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