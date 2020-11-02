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США призвали Украину искать выход из конституционного кризиса

Американские дипломаты заявили, что США, Великобритания, Канада, Япония, Германия и Евросоюз "с возрастающей обеспокоенностью" наблюдают, как разворачиваются события вокруг Конституционного Суда.

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Конституционный Суд дважды нарушил Конституцию Украины, считают в НАПК
Конституционный Суд дважды нарушил Конституцию Украины, считают в НАПК
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

США призвали к диалогу все стороны конфликта, связанного с отменой Конституционным Судом Украины 27 октября норм по уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных и умышленную неподачу деклараций. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Facebook от 2 ноября.

"Призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса. Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно бороться с коррупцией и продолжать закрепленный в Конституции Украины европейский и евроатлантический курс", – заявили американские дипломаты.

Помимо США "с возрастающей обеспокоенностью" следят за событиями, связанными с решением Конституционного Суда, Великобритания, Канада, Япония, Германия и весь Евросоюз, уточнили в посольстве.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Главы Венецианской комиссии и организации "Группа государств по борьбе с коррупцией" Совета Европы Джанни Букиккио и Марин Мрчела 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ им НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

Украинские парламентарии до конца этой недели собираются рассмотреть законопроект, который на два месяца восстановит нормы по электронному декларированию, отмененные Конституционным Судом. 

Теги: Германия, Канада, Япония, Конституционный Суд, Владимир Зеленский, КСУ, конфликт, дипломаты, Евросоюз, НАПК, декларирование
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