В основе конфликта вокруг КСУ – желание власти превратить суд в карманный орган.

В Украине возник опасный конституционно-правовой конфликт. И почему-то большинство аналитиков концентрирует внимание только на ситуации, связанной с Конституционным Судом.

Вне поля зрения остаются Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, а главное – Офис президента, без которого вышеупомянутые антикоррупционные органы не решились бы действовать так откровенно вызывающе.

В основе конфликта – желание превратить Конституционный Суд в карманный, ручной, который по указанию будет штамповать положительные выводы на все популистские изыски Зеленского.

Этот человек после разгона Верховной Рады, создания монобольшинства в стране и абсолютно ручного Кабинета Министров замахнулся на тотальный контроль еще и судебной власти. Только этого, оказывается, ему не хватает, чтобы удовлетворить свое непомерное властное эго.

На сегодня пока КСУ остается относительно единственным независимым высшим государственным органом, неподвластным Зе-команде.

Отношения Зеленского с Конституционным Судом не сложились. КСУ вполне аргументированно по существу отклонял проекты законов авторства президента, которые не выдерживали правовой критики и откровенно противоречили Конституции Украины.

Приведу некоторые из них. Это попытка установить уполномоченных, а по сути "смотрящих" от Верховной Рады Украины во всех министерствах и областях; попытки взять на себя непредвиденные Основным законом полномочия образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований.

Вспомните скандал с Верховным Судом, когда президент предложил сократить вдвое состав Верховного Суда и провести переаттестацию всех вновь назначенных судей. А цель и не скрывалась – заменить избранных судей на преданных людей. Тогда Конституционный Суд остановил это.

В правовом сознании Владимира Александровича никак не укладывается, что государственная власть делится на законодательную, исполнительную и судебную. И президент, как гарант Конституции, не имеет права вмешиваться в деятельность суда.

Изначально среди поисков укрощения КСУ рассматривался вариант вернуть в статус судьи господина Шевчука, которого уволили за нарушение присяги, с тем чтобы изнутри расшатать непокорных. Не удалось.

Впоследствии приняли решение воспользоваться возможностями антикоррупционных органов в "наездах" на судей Конституционного Суда. В результате сложился тесный тандем: Офис президента – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – Государственное бюро расследований. Все оказались заинтересованы в том, чтобы приструнить КСУ.

НАБУ и НАПК активизировали свою деятельность по КСУ после того, как он приступил к рассмотрению дел, что непосредственно касались этих антикоррупционных органов.

Национальное антикоррупционное бюро начало вызывать на допрос судей по надуманным поводам. Так, например, судью-докладчика по делу о конституционности образования этого органа пригласили в НАБУ буквально в канун рассмотрения этого дела КСУ, да еще и поздно вечером.

В авральном порядке НАПК начало полную проверку деклараций судей Конституционного Суда, ищут недостоверную информацию относительно их имущественного положения. Судей "завалили" предписаниями, запросами от НАПК.

Например, один судья, находясь за границей на Новый год, опоздал на несколько дней с внесением в е-декларацию суммы своей зарплаты по месту основной работы. Другой судья из-за сбоя в компьютерной системе просрочил всего один день в аналогичном сообщении в НАПК. Этих судей сразу обвинили в коррупции и разогнали эту информацию в провластных медиа. Вполне понятно, что таким образом пытались помешать судьям рассматривать вопрос о статусе антикоррупционных органов.

Конституционный Суд может пользоваться доверием общества только в том случае, если он действительно независим.

Зеленский решил разогнать суд, что является доселе невиданным нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения властей.

И напоследок хотел бы процитировать часть заявления председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу) Марина Мрчелы, которые 31 октября направили письмо спикеру Верховной Рады, в котором предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии президентского проекта закона, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

"Мы настоятельно призываем вас рассмотреть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны возможного поспешного решения об увольнении конституционных судей. Мы призываем вас изучить возможные альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны".

Президент поступил бы осмотрительно, если бы прислушался к этим рекомендациям и отозвал свой законопроект. Если же эта ничтожная инициатива реализуется, то для нынешней власти она будет иметь плачевные последствия! И особенно – для Зеленского!

Источник: Журавский на связи / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора