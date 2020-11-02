Малюська заявил, что после решения КСУ привлечь Тупицкого к ответственности за недостоверное декларирование будет еще сложнее

Конституционный Суд Украины отменил уголовную ответственность, которую мог бы понести его глава Александр Тупицкой за недекларирование земельного участка в аннексированном Крыму, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

После принятия Конституционным Судом Украины решения об отмене части положений антикоррупционных законов привлечь к ответственности главу КСУ Александра Тупицкого за недостоверное декларирование имущества в аннексированном Крыму стало задачей более сложной. Такое мнение сегодня в эфире программы "Сніданок з "1+1" высказал министр юстиции Денис Малюська.

Отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас проверка информации о незадекларированной земле председателя КСУ в Крыму и какие будут санкции, Малюська сказал: "В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поступила информация, что такой участок есть. Он действительно не задекларирован. Трагичность ситуации в том, что именно КС отменил уголовную ответственность, которую мог бы понести председатель КС за недекларирование такого земельного участка и своих активов".

По мнению главы Минюста эта ситуация – яркая иллюстрация того, "почему такое поведение терпеть не стоит" и нужно принимать меры.

"Привлечение к ответственности председателя КС еще возможно, но это гораздо сложнее после решения КСУ", – добавил Малюська.

По данным программы "Схемы", Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.

30 октября 2020 года Тупицкий заявил, что не знает, как внести в электронную декларацию информацию о покупке участка в оккупированном Россией Крыму.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.