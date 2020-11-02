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Тупицкий не пришел на допрос в Госбюро расследований

Государственное бюро расследований вызвало на допрос на 2 ноября главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в рамках досудебного расследования причастности к деятельности преступной организации. На допрос глава КСУ не явился.

ГБР расследует производство, в котором фигурирует Тупицкий
ГБР расследует производство, в котором фигурирует Тупицкий
Фото: sud.ua

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий сегодня не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Он должен был прийти на 9.30, но не явился", – сообщили агентству в ГБР.

29 октября в ГБР сообщили, что проверяют Тупицкого на причастность к совершению преступлений в составе преступной организации в рамках дела о влиянии на деятельность хозяйственных судов. Его вызвали на допрос на 2 ноября.

Кроме того, ГБР расследует уголовное производство в отношении главы КСУ Тупицкого. Его подозревают в самовольном занятии земельного участка и государственной измене.

По данным программы "Схемы", Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.

30 октября Тупицкий заявил, что не знает, как внести в электронную декларацию информацию о покупке участка в оккупированном Россией Крыму.

Он сказал, что не пойдет на допрос в ГБР, потому что его уже допрашивали по этому делу.

Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.
Теги: Конституционный Суд, Государственное бюро расследований, КСУ, уголовное производство, Александр Тупицкий, ГБР
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