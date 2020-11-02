Тупицкий не пришел на допрос в Госбюро расследований

Государственное бюро расследований вызвало на допрос на 2 ноября главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в рамках досудебного расследования причастности к деятельности преступной организации. На допрос глава КСУ не явился.

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий сегодня не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Он должен был прийти на 9.30, но не явился", – сообщили агентству в ГБР.

29 октября в ГБР сообщили, что проверяют Тупицкого на причастность к совершению преступлений в составе преступной организации в рамках дела о влиянии на деятельность хозяйственных судов. Его вызвали на допрос на 2 ноября.

Кроме того, ГБР расследует уголовное производство в отношении главы КСУ Тупицкого. Его подозревают в самовольном занятии земельного участка и государственной измене.

По данным программы "Схемы", Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.

30 октября Тупицкий заявил, что не знает, как внести в электронную декларацию информацию о покупке участка в оккупированном Россией Крыму.

Он сказал, что не пойдет на допрос в ГБР, потому что его уже допрашивали по этому делу.