Конституционный суд Украины заказал металлические решетки на окна и двери

Конституционный суд Украины заказал установку металлических ограждений на окна и двери первого этажа в день, когда под зданием КСУ прошла акция протеста.

Стоимость сделки по установке решеток на окна и двери КСУ составила 48 тыс. 783 грн Фото: Конституційний Суд України – офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины до 31 декабря 2020 года установит на первом этаже здания на улице Жилянской, 14 в Киеве металлические решетки. Соответствующая информация была опубликована 30 октября на сайте Prozorro.

Закупку услуг по установке ограждений на окнах и дверях провели без использования электронной системы, стоимость сделки составила 48 тыс. 783 грн.

Решетки на здании КСУ будет устанавливать ООО "Трейд Тулс".

Информацию о закупке обнародовали в тот же день, когда под зданием КСУ прошла акция протеста в связи с решением КСУ об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование.

29 октября после экстренного заседания СНБО и внеочередного заседания Кабмина НАПК по распоряжению правительства открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.