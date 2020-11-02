ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Конституционный суд Украины заказал металлические решетки на окна и двери

Конституционный суд Украины заказал установку металлических ограждений на окна и двери первого этажа в день, когда под зданием КСУ прошла акция протеста.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стоимость сделки по установке решеток на окна и двери КСУ составила 48 тыс. 783 грн
Стоимость сделки по установке решеток на окна и двери КСУ составила 48 тыс. 783 грн
Фото: Конституційний Суд України – офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины до 31 декабря 2020 года установит на первом этаже здания на улице Жилянской, 14 в Киеве металлические решетки. Соответствующая информация была опубликована 30 октября на сайте Prozorro.

Закупку услуг по установке ограждений на окнах и дверях провели без использования электронной системы, стоимость сделки составила 48 тыс. 783 грн.

Решетки на здании КСУ будет устанавливать ООО "Трейд Тулс".

Информацию о закупке обнародовали в тот же день, когда под зданием КСУ прошла акция протеста в связи с решением КСУ об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. 

29 октября после экстренного заседания СНБО и внеочередного заседания Кабмина НАПК по распоряжению правительства открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: протесты, Конституционный Суд, тендер, ProZorro, КСУ, акция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Милевский обнародовал фото с мамой
Милевский обнародовал фото с мамой
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
Решетник рассекретил пол третьего ребенка
Решетник рассекретил пол третьего ребенка
"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери
"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери
Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности
Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности
Яна Поплавская показала трехмесячного внука
Яна Поплавская показала трехмесячного внука
Новая жена Остапчука остригла волосы
Новая жена Остапчука остригла волосы
Экспресс-тесты на коронавирус и куча масок. Комаров рассказал, как путешествует во время пандемии
Экспресс-тесты на коронавирус и куча масок. Комаров рассказал, как путешествует во время пандемии
"По фото 24, а не 44". В Instagram Галкина комментируют его фото с голым торсом
"По фото 24, а не 44". В Instagram Галкина комментируют его фото с голым торсом
Вдова Коннери рассказала о болезни актера, которая омрачила последние месяцы его жизни
Вдова Коннери рассказала о болезни актера, которая омрачила последние месяцы его жизни
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Не знаю, как и когда это произошло". Шепелев удивлен наличием у него антител к коронавирусу
"Не знаю, как и когда это произошло". Шепелев удивлен наличием у него антител к коронавирусу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS