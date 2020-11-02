ГОРДОН
 
 
Роман Шрайк
Роман Шрайк

Украинский блогер, основатель site.ua.


все материалы автора

Разогнав КСУ, Зеленский и его фракция получат возможность назначить 12 из 18 судей. Это ли не счастье?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Еще раз. В феврале 2019-го КСУ отменил норму о незаконном обогащении. Был скандал, но не было такой истерики. Рада потом ее вернула в законодательство, и все.

Нынешняя истерика имеет признаки искусственного разгона. Сегодня в обращении к своей фракции Владимир Зеленский пугал "кровопролитием" и "смертью страны", если парламент не примет его закон про разгон Конституционного Суда. На эту мысль его навел митинг у стен КСУ.

Более массовые митинги у стен Офиса президента на подобные мысли его не наводили. Вероятно, потому, что, приняв требования протестующих, он бы ничего не получил.

Зато сейчас, разогнав КСУ, он и его фракция получат возможность назначить 12 из 18 судей. Это ли не счастье для человека, желающего заполучить все, до чего может дотянуться? Правда, потом моновласть используется для упоротых назначений и решений, но это же неважно.

"Так делать-то что?" – восклицают люди, поддавшиеся на волну истерики.

Например, вот что:

1. Возвращать законы в исходное состояние. Так было с незаконным обогащением, и небо на землю не упало. Все, что отменил или может отменить КСУ, можно вернуть назад. Хоть ровно в таком же виде, хоть в измененном.

2. Если есть страх, что КСУ пойдет по беспределу, его можно нейтрализовать разными способами:

а) вариант с минимальными усилиями. Сейчас в КСУ 15 судей (еще трое по разным причинам не назначены). Кворум, при котором КСУ имеет право принимать решения, – 12 человек. За отмену декларирования проголосовали 11. То есть если бы те, кто проголосовал против, просто не пришли на заседание, решение принято не было бы. Можно попробовать убедить этих четверых не ходить на "стремные" заседания, и КСУ больше ничего не сможет решить;

б) более надежный вариант с кворумом. Кворум регулируется законом про КСУ, а не Конституцией. Рада его может изменить быстро и безболезненно. Если поднять кворум до 16–18 человек, КСУ будет парализован, пока оставшиеся вакансии не будут заполнены. Тут есть прикол – КСУ не сможет быстро отменить эту норму, потому что не будет кворума, при котором можно принимать решения;

в) похожий вариант, но с большинством. Ровно так же в Конституции не написано, как КСУ принимает решения. Поэтому можно внести в закон правило, что решения принимаются не простым большинством от числа присутствующих (как сейчас), а 2/3 голосов, а то и консенсусом.

Варианты "б" и "в" друг другу не противоречат.

Ясное дело, что все это "костыли". Когда КСУ придет в сознание, эти нормы можно будет отменить или смягчить. Постепенно старые судьи будут уходить в отставку, заменяясь новыми. Но не все и сразу, как хочет президент, а согласно Конституции. И с правильной процедурой отбора, а не как сейчас.

Не забывайте, Конституция – Основной закон Украины. Не стоит ломать основы, поддаваясь сиюминутным порывам.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, конституция, Владимир Зеленский, судьи, КСУ, Роман Шрайк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Первый и лучший Джеймс Бонд, сторонник независимости Шотландии, секс-символ. Чем запомнился Шон Коннери?
  Первый и лучший Джеймс Бонд, сторонник независимости Шотландии, секс-символ. Чем запомнился Шон Коннери? G
Алина ГРЕЧАНАЯ
Усик – Чисора. Онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе
Усик – Чисора. Онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Конституционный Суд vs антикоррупционные органы. Главное о скандале, грозящем Украине отменой безвиза
Конституционный Суд vs антикоррупционные органы. Главное о скандале, грозящем Украине отменой безвиза G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
Чапкис рассказал о своих внуках
Чапкис рассказал о своих внуках
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Милевский обнародовал фото с мамой
Милевский обнародовал фото с мамой
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
Решетник рассекретил пол третьего ребенка
Решетник рассекретил пол третьего ребенка
"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери
"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери
Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности
Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности
Яна Поплавская показала трехмесячного внука
Яна Поплавская показала трехмесячного внука
Новая жена Остапчука остригла волосы
Новая жена Остапчука остригла волосы
Экспресс-тесты на коронавирус и куча масок. Комаров рассказал, как путешествует во время пандемии
Экспресс-тесты на коронавирус и куча масок. Комаров рассказал, как путешествует во время пандемии
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS